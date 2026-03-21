A Miami, il team di Sinner si presenta al completo con Cahill e Vagnozzi al fianco del tennista italiano. L'obiettivo è replicare il successo di Federer, che nel 2017 è stato l’ultimo a conquistare il Sunshine Double vincendo sia Indian Wells che Miami. La competizione si svolge sui campi della Florida, mentre i giocatori si preparano alle sfide imminenti.

Tutti per lui. Tutti per Jannik. A Miami, dove oggi esordirà contro il bosniaco Damir Dzumhur, 33enne numero 76 al mondo, Jannik Sinner ha riunito tutta la sua famiglia tennistica. Se a Indian Wells il numero 2 al mondo era accompagnato soltanto da Darren Cahill, a Miami è arrivato anche Simone Vagnozzi che, dopo Doha, è rientrato a casa per qualche settimana di meritato stacco. Il clan si completa con il fisioterapista Alejandro Resnicoff e il preparatore Umberto Ferrara. Tutto deve essere pronto per tentare un’impresa che sul circuito maschile manca dal 2017, da quando Roger Federer riuscì a completare il Sunshine Double, ovvero la doppietta Indian Wells-Miami nella stessa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cahill più Vagnozzi per Sinner, a Miami il team è al completo: l'obiettivo è fare come Federer

Articoli correlati

Jannik Sinner cerca l’intensità in allenamento a Indian Wells: c’è Cahill, assente VagnozziNelle ultime settimane il nome di Jannik Sinner è ancor di più al centro del dibattito.

Sinner conferma Cahill: il coach resterà nel team anche nel 2026Jannik Sinner scioglie uno dei nodi più attesi alla vigilia degli Australian Open 2026.

Una raccolta di contenuti su Cahill più Vagnozzi per Sinner a Miami...

Temi più discussi: Solo Jannik Sinner può decidere la sorte della regola dell'alternanza Vagnozzi-Cahill da Indian Wells in avanti; Sinner: Ora so perchè lo chiamano Paradiso del tennis. E la dedica va all'amico Antonelli; Alcaraz è più vicino L’assalto alla vetta sarà tra Roma e Parigi; Mondiali juniores, Italia d'oro a Narvik: Trocker domina il gigante, Bieler è bronzo.

Cahill più Vagnozzi per Sinner, a Miami il team è al completo: l'obiettivo è fare come FedererL'ultimo a centrare il Sunshine Double, ovvero a vincere a Miami dopo Indian Wells, è stato Roger nel 2017. Oggi l'esordio contro il bosniaco Damir Dzumhur ... msn.com

Solo Jannik Sinner può decidere la sorte della regola dell'alternanza Vagnozzi-Cahill da Indian Wells in avantiJannik Sinner a Indian Wells 2026 è con Darren Cahill, mentre Simone Vagnozzi lo raggiungerà a Miami. Il prossimo avversario, intanto è Learner Tien ... sport.virgilio.it

Cahill Hunter Matt facebook

#Agassi risponde sulla rivalità tra #Sinner e #Alcaraz, poi vede Cahill e su Instagram.... x.com