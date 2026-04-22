Vagnozzi | Sinner un ragazzo normale con doti incredibili Tra me e Cahill? Io sono quello cattivo lui

Il coach di un giovane tennista italiano ha commentato il rapporto con il collega australiano che ha guidato il suo giocatore alla prima posizione mondiale. Ha descritto il talento del tennista come normale, pur riconoscendo le sue capacità straordinarie, e ha scherzato sulla propria figura rispetto a quella del collega straniero. Ha inoltre espresso la speranza che il tecnico australiano non lasci il suo ruolo.

Il coach parla del lavoro fatto insieme al tecnico australiano che ha portato l’azzurro al n.1: "Spero che Darren non se ne vada. Per fortuna Alcaraz ci costringe a migliorare di continuo, è sempre così con i grandi campioni. Io con un altro atleta? Magari Sinner prima o poi potrà avere voglia di cambiare".🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vagnozzi: "Sinner, un ragazzo normale con doti incredibili. Tra me e Cahill? Io sono quello cattivo, lui..." Notizie correlate Simone Vagnozzi: “Una cosa di Sinner mi rende davvero felice. A Indian Wells non c’ero, ma con Cahill…”Simone Vagnozzi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di Jannik Sinner nella finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ai danni dello... Jannik Sinner cerca l’intensità in allenamento a Indian Wells: c’è Cahill, assente VagnozziNelle ultime settimane il nome di Jannik Sinner è ancor di più al centro del dibattito. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Vagnozzi: Sinner, un ragazzo normale con doti incredibili. Tra me e Cahill? Io sono quello cattivo, lui...; Vagnozzi: Sinner ha sorpreso anche me: sulla terra meglio che sul cemento; Sinner, i segreti della sua bolla: lusso, dieta, amici contati, accordo con Laila sui social. Madrid? Difficile chiedergli di star fermo; La scena di Sinner sul trampolino dopo Montecarlo vale quanto la finale. Sinner chiama i rinforzi: c’è Cahill a Madrid: Non ascolto nessuno, mi fido solo del teamSquadra praticamente al completo alle porte del 1000 spagnolo. Jannik: Sono qui per capire come giocare, dietro c’è tanto lavoro ... sport.quotidiano.net Sinner a Miami per l'operazione Sunshine Double con un ruolo senza precedenti per VagnozziJannik Sinner a Miami 2026 dopo la vittoria a Indian Wells con Simone Vagnozzi e l'obiettivo Sunshine Double per erodere ancora punti al rivale Carlos Alcaraz, numero 1 ranking ATP ... sport.virgilio.it Lo scatto di Jannik Sinner e Thiago Tirante dopo il primo allenamento a Madrid Al seguito dell’azzurro in questo torneo sono presenti Simone Vagnozzi, il prepratore atletico Umberto Ferrara e l’osteopata Andrea Cipolla IG thiagotirante #SpazioTennis - facebook.com facebook #Vagnozzi dopo la vittoria di #Sinner all'Atp Monte-Carlo: "Jannik è stato fenomenale" #SkySport #SkyTennis x.com