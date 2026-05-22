Dopo aver preso le distanze da Matteo Salvini, Laura Ravetto ha commentato la sua decisione di lasciare la Lega, citando preoccupazioni legate alla crescita di sua figlia e alla presenza di simboli come il burqa. Ravetto ha spiegato che il suo allontanamento non riguarda solo questioni politiche, ma anche valori personali e responsabilità familiari. La sua scelta ha suscitato attenzione nel panorama politico, portando alla luce divergenze interne e riflessioni sul ruolo della famiglia e dei simboli religiosi.

A pochi giorni dalla formalizzazione della sua uscita dalla Lega, Laura Ravetto ha voluto chiarire pubblicamente i motivi ideologici alla base della frattura insanabile con il partito guidato da Matteo Salvini. Nell’intervista rilasciata a La Repubblica il 22 maggio, la deputata ha espresso forti preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale e ai modelli culturali futuri, dichiarando esplicitamente di non volere che la propria figlia cresca in una nazione di chi “la vuole con il burqa“. Perché Laura Ravetto attacca Salvini L’affondo di Laura Ravetto si concentra sulla gestione interna delle liste elettorali e sulle posizioni assunte dal Carroccio nei territori del Nord, giudicate in netta contraddizione con la retorica ufficiale del partito. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Laura Ravetto spiega l'addio a Salvini e alla Lega per Vannacci, "non voglio che mia figlia cresca col burqa"

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