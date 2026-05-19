Laura Ravetto ha deciso di lasciare la Lega e apparirà in televisione come volto di Vannacci. Secondo quanto riferito, il segretario del partito ha tentato più volte di convincerla a rimanere, ma senza successo. La scelta di Ravetto di prendere parte alla trasmissione con Vannacci si verifica poco dopo la sua uscita dal partito. La decisione di apparire in tv rappresenta un cambiamento rispetto al suo passato politico con la Lega.

Matteo Salvini avrebbe provato a convincerla in ogni modo. Il pressing del segretario leghista su Laura Ravetto sarebbe stato insistente. L’ultima telefonata poco prima dell’ annuncio dell’addio, fatto uscire sul sito di un quotidiano. Ma pare non ci sia stato nulla da fare. Le liti e l’isolamento dal gruppo parlamentare. Per l’ ex pasionaria leghista, divenuta salviniana nel 2020 dopo un trascorso ventennale in Forza Italia, la misura era colma. Le liti con il tesoriere Alberto Di Rubba erano sotto gli occhi di tutti, così come l’ isolamento dai colleghi del gruppo parlamentare. Da mesi Ravetto ormai parlava con pochissimi. Molte smorfie e rispostacce in Transatlantico, e qualche ‘soffiata’ al vetriolo passata ai giornali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Laura Ravetto sarà il volto di Vannacci in tv: i motivi dell’addio alla Lega

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