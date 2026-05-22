Laura Guercio | Ai giovani affidiamo la costruzione dei processi di pace

Da funweek.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un'intervista esclusiva, il segretario generale della rete universitaria dedicata ai bambini in zone di conflitto ha parlato dell'importanza di coinvolgere i giovani nei processi di pace. Ha sottolineato che sono loro a dover contribuire alla costruzione di un futuro più stabile e che, per questo, bisogna investire nella loro formazione e partecipazione. La discussione ha anche toccato il ruolo delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali nel favorire iniziative rivolte ai giovani in aree di crisi.

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Intervista esclusiva al segretario generale della Universities Network for Children in Armed Conflict – Unetchac, professoressa associata presso l’Università degli studi Link di Roma Dal rafforzamento del ruolo della comunità accademica globale nella prevenzione degli abusi e delle violazioni contro i minori coinvolti nei conflitti armati, al sostegno dei loro percorsi di reintegrazione sociale nei contesti post-conflitto, fino alla formazione di una nuova generazione di costruttori di pace: è questa la missione della Universities Network for Children in Armed Conflict (Unetchac),la rete internazionale che oggi riunisce oltre 40 università impegnate nella ricerca, nella formazione e nella cooperazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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