Francesco Live la chiusura con l’invocazione di pace e l’urlo dei giovani

Questa mattina si è concluso a Firenze, nella basilica di Santa Croce, l’evento Francesco Live. La cerimonia si è chiusa con un momento di invocazione di pace e con l’urlo dei giovani presenti. L’iniziativa si è svolta in un luogo storico legato al francescanesimo, attirando diverse persone e partecipanti da varie parti. La manifestazione si è sviluppata nel corso della giornata, con interventi e momenti di riflessione pubblici.

Firenze, 19 aprile 2026 – Si è concluso questa mattina in uno dei luoghi simbolo del francescanesimo, la basilica di Santa Croce a Firenze, il meeting Francesco Live. Il festival, promosso dalla famiglia francescana della Toscana, ha vissuto il suo atto civile più alto con la consegna del messaggio finale alle istituzioni ( qui il testo integrale ). L’invocazione alla pace. Questo momento rappresenta il culmine di un percorso iniziato sabato pomeriggio con la suggestiva invocazione alla pace sulla scalinata di San Miniato, coordinata da Fra Matteo Brena, che ha ricordato come la missione di Firenze sia quella di far nascere uomini e donne capaci di portare pace nel mondo, proprio come sognato da Giorgio La Pira.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesco Live, la chiusura con l’invocazione di pace e l’urlo dei giovani Notizie correlate Cristo Redentore in Libano: una invocazione di pace nella terra di San CharbelSotto lo sguardo del Cristo Redentore, il Libano invoca la pace: un grido di speranza che sale dalla terra benedetta di San Charbel. La kermesse leghista è senza Vannacci. Scoppia la pace con Francesca Pascale, oggi la chiusura con Matteo SalviniRoma – C’è una linea di frattura che attraversa la Lega e che in queste settimane è diventata visibile. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Francesco Live, la serata di apertura a Palazzo Vecchio; A Firenze i giovani invocano la pace: testimonianze da Gaza e Beirut al Francesco Live; Live Francesco Piu Trio del 12/04/2026; Francesco Live, fra Ielpo: di fronte alle guerre informarsi bene. Francesco Live, la chiusura con l’invocazione di pace e l’urlo dei giovaniQuesto momento rappresenta il culmine di un percorso iniziato sabato pomeriggio con la suggestiva invocazione alla pace sulla scalinata di San Miniato, coordinata da Fra Matteo Brena, che ha ricordato ... lanazione.it Francesco Live, fra Ielpo: di fronte alle guerre informarsi beneLa seconda giornata di Francesco Live, il festival promosso dalla Famiglia Francescana della Toscana, ha trasformato il Salone dei Cinquecento in un vivace laboratorio di pensiero e speranza. La matti ... toscanaoggi.it “Francesco Live”, la testimonianza di padre Ielpo all’evento di Firenze sulla necessità di una presenza disarmata nell’area di conflitto facebook