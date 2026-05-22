Sul tappeto rosso del Festival di Cannes, Laura Dern è apparsa insieme alla famiglia per partecipare alla proiezione del documentario Dernise, dedicato al padre dell’attrice. La serata ha visto la presenza di diversi membri della famiglia, che si sono affacciati tra i fotografi prima dell’inizio dell’evento. La pellicola si concentra sulla vita e la carriera di Bruce Dern, attore noto per numerosi ruoli nel cinema statunitense. La proiezione ha attirato l’attenzione del pubblico e della stampa internazionale.

La famiglia al completo ha voluto essere presente per questo omaggio, segnando inoltre la prima apparizione pubblica congiunta dopo la scomparsa di Diane Ladd, ex moglie di Bruce e madre di Laura, nel novembre 2025. Nonostante Diane e Buce avessero divorziato nel 1969, i due erano rimasti cari amici e, nel 2010, insieme a Laura, avevano ricevuto tre stelle vicine sulla Walk of Fame di Hollywood. L'attrice di È l'ultima battuta? ha sempre parlato con affetto del legame profondo con entrambi i genitori, di cui ha scelto di seguire le tracce. Nel 2020, durante il discorso di ringraziamento per la vittoria dell'Oscar come miglior... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Dern con la famiglia al completo sul red carpet del Festival di Cannes

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