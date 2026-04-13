Mentre il tennista italiano Sinner sconfiggeva il numero uno del mondo, la famiglia reale si accomodava nella tribuna d’onore del Court Rainier III. Tra i presenti c’erano il principe Alberto, la principessa Charlène, Alexandra di Hannover, Pauline Ducruet con il fratello Louis e la moglie Marie. Nel frattempo, il tennista indossava un outfit che, a prima vista, sembrava casual, ma che in realtà rifletteva il suo stile personale.

M entre Sinner batteva Alcaraz e si riprendeva il numero uno del mondo, la famiglia Grimaldi assisteva compatta nella tribuna d’onore del Court Rainier III: il principe Alberto, la principessa Charlène, Alexandra di Hannover, Pauline Ducruet con il fratello Louis e la moglie Marie. E Charlotte Casiraghi, presenza fissa per tutta la durata del torneo, arrivata questa volta da sola, senza il nuovo compagno Nicolas Mathieu. Jeans dritti, blazer doppiopetto nero, camicia a righe azzurre. Il solito chignon che sembra fatto in fretta e invece è perfetto. Charlotte Casiraghi. lo stile e la vita. guarda le foto Charlotte Casiraghi, giacca e jeans: look “effortless” alla finale di tennis.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ha scelto un outfit che a prima vista sembra buttato lì, ma che in realtà svela perfettamente il suo approccio alla moda

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