Sembra AI ma non lo è! Quello che succede a questo giornalista è assurdo

Durante una diretta televisiva, un giornalista che si trovava a bordo campo è stato colpito dall’attivazione improvvisa dell’impianto di irrigazione del campo. L’evento si è verificato mentre stava svolgendo il suo servizio, provocando una spruzzata d’acqua che lo ha investito. L’incidente si è verificato in Russia e ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a un episodio insolito e inaspettato.

Succede a un bordocampista di un'emittente televisiva russa: durante il servizio, si attiva l'impianto di irrigazione del campo, che investe il povero giornalista. Lui però non si perde d'animo: nonostante sia tutto bagnato e perda pure una cuffia, continua a parlare e a spiegare ai telespettatori l'analisi del match con il microfono in mano.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sembra AI, ma non lo è! Quello che succede a questo giornalista è assurdo True heiress scorned, forced mango juice; she cut ties, later became a billionaire’s wife! Notizie correlate Auto bruciata alla giornalista Silvia Di Silvio: “Questo succede quando dici a un uomo che è finita”Un’auto distrutta dalle fiamme e un messaggio pubblico che denuncia una situazione di violenza e persecuzione. Maurizi: "Siamo stati bravi e anche fortunati". Pagliari: "Sembra assurdo ma abbiamo fatto bene"L’Ancona sfata anche il "tabù" dello Stadio Tubaldi, dove negli ultimi anni aveva raccolto solo delusioni e Agenore Maurizi rimarca la prestazione... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: I giovani non esistono - Appunti; Gasperini-Ranieri: ora che succede? Il tecnico è esasperato, Sir Claudio non vuole fare passi indietro. La palla passa ai Friedkin; Diario del Galgario: il dolore, il tempo per guarire e tornare a guardarsi negli occhi; Che cosa succede quando le persone si ribellano alla tecnologia?. ‘Non succede, ma se succede...’. Sicurezza e futuro per l’EuropaRiparte domani la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge in collaborazione con il ‘Consorzio Eventi Editoriali’. Nel locale di Fausto Beretta 23, alle 18.30, sarà presentato il ... ilrestodelcarlino.it Pronto soccorso San Pio Benevento: “Un incubo, sembra un campo profughi”. È la denuncia di Ambner De Iapinis, che racconta di “gente ammassata”, “attese eterne” e difficoltà anche solo per avere informazioni. Nel mirino affollamento, tempi lunghi e criticità - facebook.com facebook Quello cui stiamo assistendo sembra il più grande TACO di tutti i tempi. Un cessate il fuoco senza condizioni, con un blocco navale USA poroso, finché Teheran non si siede al tavolo delle trattative. C’è un piccolo problema: mentre Hormuz resta chiuso, x.com