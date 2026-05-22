L' attrice premio Oscar protagonista di Avatar turista a Napoli | tour tra Quartieri Spagnoli e Decumani

L'attrice vincitrice del premio Oscar, nota per il ruolo in Avatar, si trova attualmente a Napoli come turista. Durante il soggiorno, ha visitato i Quartieri Spagnoli e i Decumani, condividendo sui social foto e video della sua esperienza. Le immagini mostrano scorci caratteristici della città, con la protagonista che si rivolge con un semplice “Uè Napoli!” ai follower. La sua presenza ha attirato l'attenzione di molti appassionati di cinema e viaggi, curiosi di vedere le sue impressioni sulla città.

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