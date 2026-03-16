Amy Madigan vince l’Oscar 2026 come Miglior Attrice Non Protagonista | il trionfo di Weapons tra emozione ironia e riconoscenza

Nella cerimonia degli Oscar 2026, Amy Madigan ha ottenuto il premio come Miglior Attrice Non Protagonista grazie alla sua interpretazione nel film “Weapons”. La vittoria ha suscitato emozioni e alcuni momenti di ironia tra il pubblico presente. La premiazione si è svolta davanti a una sala gremita di attori, registi e addetti ai lavori, con il riconoscimento che ha concluso la serata di gala.

La notte degli Oscar 2026 ha regalato uno dei suoi momenti più intensi e sorprendenti con la vittoria di Amy Madigan come Miglior Attrice Non Protagonista per la sua interpretazione in “Weapons”. Un riconoscimento che segna una tappa importante nella carriera dell’attrice e che ha riportato al centro della scena una figura amatissima del cinema americano, premiata per una performance capace di lasciare un segno profondo nel pubblico e nell’Academy. Per Amy Madigan si tratta di una vittoria dal peso speciale, non solo per il prestigio del premio ma anche per il valore simbolico che porta con sé. Dopo una lunga carriera costruita con costanza,... 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Amy Madigan vince l’Oscar 2026 come Miglior Attrice Non Protagonista: il trionfo di “Weapons” tra emozione, ironia e riconoscenza Articoli correlati Jessie Buckley vince l’Oscar 2026 come Miglior Attrice: un trionfo tra emozione, maternità e memoriaLa notte degli Oscar 2026 consacra Jessie Buckley come Miglior Attrice Protagonista per la sua interpretazione in “Hamnet”, regalando alla cerimonia... Weapons: Amy Madigan, dopo la nomination agli Oscar, torna a parlare del possibile prequelL'interprete di zia Gladys ha nuovamente alimentato le speranze dei fan che sperano di vedere un film sulle origini del suo personaggio. Una raccolta di contenuti su Amy Madigan Temi più discussi: Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la doccia; 40 anni dopo la prima nomination, Amy Madigan vince l'Oscar per la zia Gladys di Weapons; Amy Madigan vince l’Oscar per ‘Armi’, 40 anni dopo la sua prima nomination; Amy Madigan vince l’Oscar e scoppia in una risata da strega. Oscar 2026, Amy Madigan vince per Weapons: Pensavo al discorso sotto la docciaIn Weapons Madigan interpreta Aunt Gladys, un personaggio enigmatico e inquietante che contribuisce a rendere ancora più disturbante il mondo creato dal regista Zach Cregger. La sua performance è ... tg24.sky.it 40 anni dopo la prima nomination, Amy Madigan vince l’Oscar per la zia Gladys di WeaponsN on è l’interruzione più lunga tra una nomination e l’altra, risultata poi in una vittoria, ma quella dell’Oscar a Amy Madigan è comunque un record. 40 anni dalla candidatura nel 1986 per Due volte n ... iodonna.it Hollywood ha scelto: sei statuette per "Una Battaglia Dopo l'Altra" di Paul Thomas Anderson. Chalamet a bocca asciutta, il miglior attore è Michael B. Jordan di "Sinners". Le attrici: Jessie Buckley per “Hamnet” e Amy Madigan per “Weapons” #Oscar2026 - facebook.com facebook Amy Madigan in posa con il suo Oscar. x.com