Nella notte nei Quartieri Spagnoli di Napoli sono stati esplosi colpi di pistola, con alcuni bossoli sequestrati dalla polizia. La sparatoria è stata collegata a una faida tra gang del centro storico, che prosegue senza sosta. Nessuno è stato ancora arrestato o ferito, ma l'episodio ha alimentato la tensione nella zona.

La faida tra le gang del centro storico non accenna a placarsi e nel cuore dei Quartieri Spagnoli va in scena l’ennesima notte di piombo e paura. Ancora colpi di pistola, dunque, con un bersaglio al momento non meglio precisato. L’allarme è scattato intorno alle quattro, quando alcuni residenti, svegliati di soprassalto dagli spari, hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Le segnalazioni si sono purtroppo rivelate corrette: a terra, in vicoletto Rosario a Portamedina, i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale hanno infatti trovato almeno quattro bossoli. Per fortuna nessuno si è fatto male e non sarebbero stati registrati neppure danni ad abitazioni o auto in sosta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla polizia

Articoli correlati

Sparatoria ai Quartieri Spagnoli, a terra 10 bossoli, 22enne ferito al gluteoSparatoria in via Santa Maria Ognibene: un 22enne colpito al gluteo, dimesso dopo l'estrazione del proiettile.

Spari ai Quartieri spagnoli: colpito un uomoIeri sera, i carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini per un 22enne ferito con un colpo d’arma da fuoco al...

Contenuti utili per approfondire Quartieri Spagnoli

Temi più discussi: Aggressione nella notte a Montecalvario: 31enne in pericolo di vita; Napoli, sparatoria in centro nella notte: feriti il fratello e il padre di Fabio Pisacane; Quartieri Spagnoli, terrore a Montesanto: pioggia di proiettili tra la folla; Napoli, Festa di Primavera ai Quartieri Spagnoli nella scuola Dalla parte dei Bambini.

Napoli, ai Quartieri Spagnoli la Festa di Primavera con flash mob per la paceNapoli - Una grande aula all’aperto, dove la scuola esce dai confini tradizionali e si intreccia con la vita del quartiere. Ai Quartieri Spagnoli, la Festa di ... pupia.tv

Quartieri Spagnoli, terrore a Montesanto: pioggia di proiettili tra la follaLa zona, densamente popolata e porta d'accesso ai Quartieri Spagnoli, è da mesi sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti per un'escalation di violenza ... cronachedellacampania.it

Napoli, spari ai Quartieri Spagnoli: si ipotizza stesa tra gang, sequestrati bossoli dalla polizia facebook