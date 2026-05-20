L’attrice illumina la Croisette con un look sensuale e scintillante effetto rosso metallizzato
Sulla Croisette, l’attrice ha scelto un abito rosso metallizzato che ha attirato l’attenzione dei fotografi. Il suo outfit, sensuale e scintillante, ha fatto da protagonista sulla passerella rossa degli AFI Lifetime Achievement Awards. Eva Longoria si è presentata con un look studiato per valorizzare la sua presenza, attirando numerosi scatti dei presenti. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato commenti tra il pubblico e i media presenti all’evento.
I l red carpet degli AFI Lifetime Achievement Awards era solo un assaggio. Eva Longoria ha ipnotizzato Cannes con un look lucente, sensuale, costruito per catturare ogni flash. L’attrice, 51 anni, h a trasformato il red carpet della Croisette in una passerella di pura luce glamour. Eva Longoria e i suoi selfie da Cannes. guarda le foto L’abito gioiello di Eva Longoria. La star di Desperate Housewives ha scelto un abito interamente ricoperto di paillettes. Il punto vita è segnato con precisione quasi architettonica da un corsetto interno, mentre il tessuto “ iquid metal riflette la luce creando giochi luminosi che avvolgono la sua figura. Il colore dell’abito è un rosso scuro tendente al bordeaux vinaccia, con riflessi metallici dorati e bronzati dati dalle paillettes. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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