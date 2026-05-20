L’attrice illumina la Croisette con un look sensuale e scintillante effetto rosso metallizzato

Sulla Croisette, l’attrice ha scelto un abito rosso metallizzato che ha attirato l’attenzione dei fotografi. Il suo outfit, sensuale e scintillante, ha fatto da protagonista sulla passerella rossa degli AFI Lifetime Achievement Awards. Eva Longoria si è presentata con un look studiato per valorizzare la sua presenza, attirando numerosi scatti dei presenti. La sua scelta di abbigliamento ha suscitato commenti tra il pubblico e i media presenti all’evento.

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