Il 25 aprile si presenta con temperature che superano i livelli abituali per questa stagione, portando condizioni tipicamente estive in molte zone del paese. Gli esperti meteo confermano che il clima sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature record, con condizioni favorevoli per attività all'aperto. Le previsioni indicano un’ampia diffusione di sole su tutto il territorio, senza precipitazioni significative.

(Adnkronos) – E' un'Italia baciata dal sole e dalle temperature estive quella descritta dagli esperti meteo nelle previsioni per il prossimo 25 aprile. A parlare all'Adnkronos è Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it, che invita i lettori a preparare per il giorno della Liberazione "i cestini da picnic e gli occhiali da sole" perché, spiega, "ci.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento tra Novara e VcoIl rafforzamento dell'anticiclone garantirà tempo stabile e soleggiato in Piemonte per il weekend del 25 aprile.

Meteo: domenica con 25-26° gradi anche a Firenze. Ma da lunedì peggiora. Sole e caldo dal 25 aprileROMA – La giornata di oggi, domenica 19 aprile 2026, è all’insegna della stabilità atmosferica e, soprattutto, del caldo, con valori termici che si...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meteo 25 aprile, assaggio d'estate: sole e caldo 'a sorpresa', le previsioni; Festa della Liberazione, il 25 aprile arriva il caldo da mare; Meteo, weekend del 25 aprile con sole e temperature in aumento: la tendenza; Meteo Italia. La tendenza tra il 25 aprile e il Ponte del 1° maggio.

25 aprile con temperature record, l'esperto meteo: Italia baciata dal sole(Adnkronos) - E' un'Italia baciata dal sole e dalle temperature estive quella descritta dagli esperti meteo nelle previsioni per il prossimo 25 aprile. A parlare all'Adnkronos è Lorenzo Tedici, ... notizie.it

Meteo Italia: sole e stabilità per il 25 aprile, ma tornano i temporaliUltimi fenomeni al Sud, poi anticiclone protagonista nel weekend; nuova instabilità possibile dalla prossima settimana ... centrometeoitaliano.it

Italia ai Mondiali al posto dell’Iran: no di Fifa e Coni Contrario anche Andrea Abodi, ministro dello Sport: “Ci si qualifica sul campo” https://www.antennasud.com/italia-ai-mondiali-al-posto-delliran-no-di-fifa-e-coni/ - facebook.com facebook

Meloni: «Non escludo lo scostamento di bilancio. Ma i conti dell'Italia sono in ordine» x.com