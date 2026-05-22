Latte ovino assemblea a Filaga | gli allevatori siciliani non si arrendono

Ieri sera si è svolta un’assemblea nel salone della Chiesa di San Ferdinando a Filaga di Prizzi, con una sala piena di allevatori provenienti da diversi comuni della zona. L’incontro è stato promosso dall’Associazione Produttori Latte Ovino Busambra e dalla Rete Ovinicoltori Siciliana, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. L’evento ha visto la partecipazione di operatori del settore ovino e si è svolto in un’atmosfera di confronto diretto tra gli allevatori presenti.

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