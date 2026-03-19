Latte invenduto decine di disdette agli allevatori pugliesi Cia | Troppo latte dall’estero

Decine di allevatori pugliesi hanno ricevuto disdette e hanno accumulato latte invenduto, mentre sul mercato si registra un’immissione massiccia di prodotti provenienti dall’estero a prezzi molto bassi. La Coldiretti evidenzia che questa situazione mette in crisi le aziende locali, con molte in gravi difficoltà. La crisi riguarda tutta la regione e riflette un problema di concorrenza sleale e di mercato saturato.

Sicolo: “Situazione pesante che riguarda tutta la Puglia. I consumatori scelgano solo latte italiano” Sono decine le disdette di acquisto di latte crudo arrivate negli ultimi giorni agli allevatori pugliesi. L’immissione sul mercato di elevate quantità di latte proveniente dall’estero, a costi inferiori rispetto al prodotto italiano, sta mettendo in ginocchio le aziende zootecniche. Si aggrava, dunque, la situazione del lattiero-caseario. La crisi del settore è acuita dal forte squilibrio tra il prezzo alla stalla, sempre più basso, e il vertiginoso aumento dei costi di produzione, con l’impennata del prezzo di carburanti, energia e materie prime dovute alle speculazioni e alle conseguenze della guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Latte invenduto, decine di disdette agli allevatori pugliesi. Cia: “Troppo latte dall’estero” Articoli correlati Leggi anche: In crisi le produzioni locali di latte, gli allevatori pugliesi: "Costi di produzione alle stelle" Crolla la domanda di latte, Cia Padova: «Allevatori invitati a produrre di meno»Alcune cooperative che gestiscono la compravendita del latte nell'Alta Padovana sono arrivate a chiedere agli allevamenti di produrre meno latte. Una selezione di notizie su Latte invenduto Dalla Francia arrivano nuovi sviluppi sulle morti sospette di due neonati nello scandalo del latte artificiale contaminato da cereulide.Dalla Francia nuovi sviluppi sulle morti sospette di due neonati nello scandalo del latte artificiale contaminato da cereulide ... ilfattoalimentare.it Latte per neonati contaminato, l’EFSA fissa i limiti per la tossina cereulide: ecco le nuove soglie di sicurezzaDopo settimane di allarme a livello mondiale per i richiami di latte artificiale contaminato di Nestlé e altri marchi, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha completato, in tempi ... greenme.it