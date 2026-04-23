Latte bufalino gli allevatori contestano il Consorzio della Mozzarella | Prezzi sbagliati guadagni più bassi

Gli allevatori di latte bufalino hanno sollevato proteste contro il Consorzio della Mozzarella, contestando i dati diffusi da ItalyPost Monitor riguardo ai prezzi del latte e ai margini di guadagno nel settore. Secondo gli allevatori, i prezzi indicati sono sbagliati e i guadagni risultano più bassi rispetto a quanto riportato. La questione riguarda le cifre pubblicate e la loro interpretazione nel settore della produzione di mozzarella.

Contestano i dati pubblicati da ItalyPost Monitor sul prezzo del latte e sui margini del settore, gli allevatori bufalini. Nel mirino, l’articolo dedicato ai rincari della Mozzarella di Bufala Campana Dop, che attribuisce parte delle responsabilità anche ai conti delle aziende agricole. A.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Crisi Mozzarella DOP: gli allevatori sfidano il Consorzio? Cosa sapere Copagri Campania chiede le dimissioni di Domenico Raimondo dal Consorzio Mozzarella di Bufala DOP. Borse in calo: ecco perché i prezzi bassi aprono nuovi guadagniRichard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm, analizza l'attuale fase di contrazione dei mercati azionari, evidenziando come il calo delle... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: La corsa del gas alimenta i costi della Mozzarella di bufala. Calano i prezzi del latte; Mozzarella di Bufala, scontro Copagri-Consorzio: chieste le dimissioni del presidente Raimondo. Latte bufalino, gli allevatori contestano il Consorzio della Mozzarella: Prezzi sbagliati, guadagni più bassiGennaro Vecchione, responsabile servizio tributario e fiscale di Coldiretti: Non è scontato che gli allevatori applichino regime forfettario. Inoltre il regime iva è un meccanismo di determinazione d ... salernotoday.it Prezzo del latte bufalino, gli allevatori contestano le dichiarazioni del Consorzio della Mozzarella: Numeri sbagliati, guadagni più bassiGli allevatori bufalini contestano i dati pubblicati da ItalyPost Monitor sul prezzo del latte e sui margini del settore. Nel mirino, l'articolo dedicato ai rincari della Mozzarella di Bufala Campana ... ilvescovado.it Gli allevatori contestano le stime sui prezzi del latte bufalino e i margini del settore diffuse da ItalyPost Monitor e dal Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Secondo Coldiretti Campania, la media reale sarebbe più bassa e i costi di prod - facebook.com facebook