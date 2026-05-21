Social Tour a Guidonia | musica sport e inclusione per la comunità

A Guidonia si svolge un evento chiamato Social Tour, che si estende su tre giorni e combina musica, sport e iniziative dedicate all'inclusione della comunità locale. Durante l'evento, alcuni luoghi pubblici della città verranno temporaneamente trasformati per accogliere le diverse attività in programma. La manifestazione vede la partecipazione di vari protagonisti, tra artisti, atleti e organizzatori, che contribuiscono a creare un ambiente vivace e partecipato. Le aree interessate si preparano a diventare spazi di incontro e di festa per tutti i cittadini.

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? Domande chiave Come cambieranno i luoghi pubblici di Guidonia durante questi tre giorni?. Chi sono i protagonisti che trasformeranno la città in un palcoscenico?. Perché il coinvolgimento della ASL e del Comitato Paralimpico è fondamentale?. Quali impatti concreti avrà questo festival sulla coesione tra i quartieri?.? In Breve Evento dal 22 al 24 maggio 2026 organizzato da Alessia Croce e Coffee Records.. Sostegno istituzionale di Regione Lazio, ASL Roma 5 e Comitato Italiano Paralimpico.. Programma diffuso tra vari quartieri di Guidonia per favorire la cittadinanza attiva.. Ingresso gratuito per garantire accessibilità a sport inclusivo e arti performative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Social Tour a Guidonia: musica, sport e inclusione per la comunità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SOCIAL TOUR 2026A GUIDONIA MONTECELIO TRE GIORNI DI EVENTI TRA MUSICA, SPORT E INCLUSIONE Sullo stesso argomento Social Tour 2026: A Guidonia Montecelio la terza edizione tra musica, sport e inclusioneA GUIDONIA MONTECELIO LA TERZA EDIZIONE TRA MUSICA, SPORT E INCLUSIONEDal 22 al 24 maggio la città si apre a tre giorni di eventi diffusiSul palco:... A Guidonia Montecelio torna il Social TourGUIDONIA MONTECELIO – Ci sono festival che intrattengono, e festival che trasformano. Social Tour 2026 a Guidonia: da Zero Assoluto a Shade ift.tt/HQK4r9D x.com Torna il Social Tour: musica, sport, inclusione a Guidonia MontecelioRoma, 21 mag. (askanews) - A Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, torna dal 22 al 24 maggio il Social Tour: tre giorni dedicati a musica, sport, inclusione e partecipazione sociale. Nato come prog ... msn.com Social Tour 2026 a Guidonia Montecelio, il programma completoGUIDONIA MONTECELIO - Il Comune di Guidonia Montecelio si prepara ad accogliere la terza edizione del Social Tour, il festival che dal 22 al 24 maggio ... lopinionista.it