Riccardo Cocciante | A 80 anni torna con il nuovo album Ho vent’anni con te e progetti per il futuro

Riccardo Cocciante, cantautore italiano, ha annunciato il rilascio del suo nuovo album intitolato “Ho vent’anni con te”, che sarà disponibile dal 13 marzo 2026. In occasione dei suoi 80 anni, l’artista ha deciso di tornare sulla scena musicale con questa pubblicazione, sottolineando di continuare a cantare nonostante l’età. Con questo progetto, Cocciante conferma il suo impegno nel mondo della musica.

Riccardo Cocciante, uno dei cantautori più amati d'Italia, festeggia i suoi 80 anni con il lancio del suo nuovo album, "Ho vent'anni con te", disponibile dal 13 marzo 2026. A venti anni dall'ultimo disco di inediti, l'artista torna con un racconto musicale che esplora il tempo che passa, l'amore e la musica, temi centrali della sua carriera. "Non ho mai pensato di lasciare", ha dichiarato Cocciante, ribadendo la sua passione per la musica, che lo accompagna da sempre.

