La Dea al centro | l’Atalanta svela il nuovo logo ritorno al passato con il cerchio

L'Atalanta ha presentato il suo nuovo logo, che sostituisce quello ovale in uso da 33 anni, con un design che richiama il passato attraverso l'uso di un cerchio. La presentazione avviene nel giorno che segna il secondo anniversario del successo di Dublino, una data significativa per la società. La modifica del logo segna un cambiamento importante nella grafica del club, che ha deciso di aggiornare la propria immagine ufficiale. La nuova versione sarà adottata a partire dalla prossima stagione.

Proprio nel giorno in cui cade il secondo anniversario del successo di Dublino, l’Atalanta fissa un’altra pietra miliare della sua storia, svelando il nuovo logo che sostituirà la forma ovale dopo 33 lunghi anni. Nella mattinata di venerdì 22 maggio sui canali ufficiali nerazzurri è stato tolto il telo sulla forma circolare nera, con la dea bianca in bianco al centro su sfondo blu e nero (nella zona dei capelli al vento). Già nella giornata di giovedì negli store ufficiali nerazzurri erano apparsi indizi chiari, riferimenti alla “storia che ritorna” e al logo circolare. La presentazione – in formato esclusivamente digitale – ha visto protagonisti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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