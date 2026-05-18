L’Atalanta chiude di venerdì sera | la trasferta contro la Fiorentina si gioca in anticipo

L’ultima partita della stagione 202526 per l’Atalanta si giocherà di venerdì sera in trasferta contro la Fiorentina. La sfida si svolgerà in orario serale e rappresenta la conclusione del campionato per la squadra bergamasca. La partita è stata programmata in anticipo rispetto alle altre, come da calendario ufficiale. Nessun altro incontro del campionato si svolgerà in orario diverso da quello previsto per questa gara.

L’ultima partita dell’ Atalanta nella stagione 202526 sarà in notturna, di venerdì sera, in trasferta sul campo della Fiorentina. È quanto ha deciso la Lega Serie A, che nella mattinata di lunedì 18 maggio ha definito i calendari della 38ª giornata del campionato, quella conclusiva. Nel programma quella della Dea è la prima partita che si disputerà, venerdì 22 maggio alle ore 20:45, nel secondo anniversario della finale di Dublino e in quella che sarà anche la giornata dello svelamento del nuovo logo che sarà sulle prossime maglie. Visto che l’Atalanta ha già raggiunto la certezza del 7° posto valevole la Conference League e la Fiorentina non si giocherà null’altro se non l’onore per chiudere bene una stagione difficile, la partita non sarà in contemporanea con le altre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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