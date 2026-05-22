L’Atalanta a Firenze fa turnover e conclude con un 1-1 contro la Fiorentina
L’Atalanta ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato. La squadra ha effettuato un turnover e ha concluso la partita con un risultato che ha confermato il settimo posto in classifica, con 59 punti totali. Dopo 54 partite giocate, la formazione si è garantita l’accesso alla prossima edizione della Conference League.
Bergamo – Con un pareggio per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina cala il sipario sulla s tagione dell’Atalanta dopo 54 partite: la Dea chiude al settimo posto, con 59 punti, e conquista l’accesso alla prossima Conference League. Obiettivo minimo stagionale raggiunto, il ritorno in Europa per la nona volta negli ultimi dieci anni, ma la dirigenza nerazzurra, che punta sempre ai primi quattro posti, è già al lavoro per riportare la squadra in Champions tra un anno. Da domani inizia di fatto il 2026-27 con il cambiamento dirigenziale, con l’avvicendamento ormai scontato nel ruolo di direttore sportivo tra Tony D’Amico, destinato al Milan o alla Roma, e Cristiano Giuntoli, fermo da un anno dopo una stagione deludente alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Highlights Atalanta vs Fiorentina 2 - 0
Sullo stesso argomento
Leggi anche: L’Atalanta verso Firenze: previsto il turnover (ampio o ristretto che sia)
Un’altra goleada facendo turnover: Atalanta, questo Bayern fa paura. E Kane ci saràServirà un’impresa di quelle titaniche, ancora più di Anfield 2024 o del poker rifilato al Dortmund una decina di giorni fa.
Finisce con un pareggio agguantato in extremis a Firenze, il campionato dell'Atalanta. Settimo posto in campionato che vale comunque un posto in Conference League. facebook
#focusFirenze. Oggi, venerdì 22 maggio, lo stadio Franchi ospiterà l’ultima partita del campionato di serie A che vedrà la Fiorentina in campo contro l’Atalanta. Fischio di inizio alle 20.45. Su disposizione della Questura nella zona dello stadio saranno istituiti al x.com
L’Atalanta a Firenze fa turnover e conclude con un 1-1 contro la FiorentinaBergamo – Con un pareggio per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina cala il sipario sulla stagione dell’Atalanta dopo 54 partite: la Dea chiude al settimo posto, con 59 punti, e conquista l’accesso alla ... sport.quotidiano.net
L’Atalanta chiude la stagione con un pari: contro la Fiorentina finisce 1-1La Dea chiude la stagione a 59 punti, peggior risultato dell'ultimo decennio. La deviazione nella propria porta di Comuzzo vale l'1-1 al Franchi dopo il gol dell'ex Piccoli ... bergamonews.it
Concentrati sulla lotta per i posti in Champions League della Serie A con una partita rimasta reddit