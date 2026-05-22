L’Atalanta a Firenze fa turnover e conclude con un 1-1 contro la Fiorentina

Notizia in breve

L’Atalanta ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato. La squadra ha effettuato un turnover e ha concluso la partita con un risultato che ha confermato il settimo posto in classifica, con 59 punti totali. Dopo 54 partite giocate, la formazione si è garantita l’accesso alla prossima edizione della Conference League.