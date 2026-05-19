L’ultima giornata di campionato si giocherà venerdì 22 maggio allo stadio di Firenze, con l’Atalanta che dovrebbe effettuare alcuni cambi nelle formazioni. Si prevede che ci sarà un ampio turnover a centrocampo e in attacco, mentre la linea difensiva dovrebbe rimanere più stabile. La partita non avrà conseguenze sulla classifica, dato che il risultato non influirà sulla posizione finale delle due squadre. La formazione bergamasca si prepara a effettuare alcune rotazioni per questa sfida.

CALCIO. Ultima giornata con l’ininfluente partita del Franchi di venerdì 22 maggio. Esperimenti a centrocampo e in attacco, meno in difesa. L’Atalanta si avvicina all’ultimo, ininfluente impegno del suo campionato - venerdì 22 maggio al Franchi contro la Fiorentina alle 20,45 - riprendendo a lavorare mercoledì 20. Il quesito è di quale portata sarà il turnover nerazzurro, che è abbastanza scontato. Giocheranno alcuni di coloro che si sono visti meno in stagione, in modo da testarli in ottica futura. Alcune riserve scenderanno in campo dal 1’, ma anche alcuni titolari saranno «costretti» a giocare, in particolare in difesa: probabilmente Ahanor e magari Scalvini, con Hien che rientra dalla squalifica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’Atalanta verso Firenze: previsto il turnover (ampio o ristretto che sia)

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Atalanta vs Fiorentina – Prediction Serie A!

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