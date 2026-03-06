Un’altra goleada facendo turnover | Atalanta questo Bayern fa paura E Kane ci sarà

L'Atalanta affronta un Bayern Monaco che si presenta con un ampio turnover, dimostrando forza e profondità nel roster. La squadra tedesca si prepara a una sfida che richiederà uno sforzo eccezionale, considerando le vittorie recenti contro club di livello e la presenza di un attaccante chiave. La partita si preannuncia come un banco di prova importante per gli orobici.

Servirà un’impresa di quelle titaniche, ancora più di Anfield 2024 o del poker rifilato al Dortmund una decina di giorni fa. Perché la perfezione nel calcio non esiste e lo sappiamo, ma questo Bayern Monaco sembra andarci davvero parecchio vicino. Per i risultati, anzitutto, visto che sulle 38 partite fin qui disputate ne ha vinte 33 e ne ha perse soltanto 2: il clamoroso derby contro l’Augsburg in casa, come se fosse l’eccezione che conferma la regola, e poi il 3-1 incassato sul campo dell’Arsenal in Champions Legue, unica non-vittoria di una League Phase conclusa al secondo posto. Ma anche per i gol macinati: siamo già a quota 128, viaggiando ben oltre i 3 a partita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Attacco record e Kane da favola: l'Atalanta è avvisata, questo Bayern fa paura

Leggi anche: Prosegue il monologo del Bayern Monaco: altra goleada, Lipsia travolto 5-1

Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League

Aggiornamenti e notizie su Un'altra goleada facendo turnover....

Argomenti discussi: La voce dei tifosi: I dieci leoni neroverdi che sconfissero l'Atalanta.

Un’altra goleada facendo turnover: Atalanta, questo Bayern fa paura. E Kane ci saràI bavaresi si preparano alla sfida contro la Dea battendo in scioltezza il Gladbach, dopo aver steso il Dortmund la scorsa settimana chiudendo il discorso campionato. Kompany si permette il lusso del ... bergamonews.it

La solita, eppur nuova, Atalanta in EuropaContro il Borussia Dortmund è stata un'altra grande serata di Champions League, la prima senza Gian Piero Gasperini come allenatore ... ilpost.it