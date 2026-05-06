Davanti a Mattarella la battuta di Bisio su Clerici lascia tutti senza parole

Durante la presentazione ufficiale dei candidati ai David di Donatello 2026 al Quirinale, un'uscita di battuta di un attore ha catturato l'attenzione di tutti, lasciando il pubblico senza parole. L'evento si è svolto di fronte al presidente della Repubblica, con i presenti che hanno assistito a un momento che ha attirato l’attenzione sui social media. La frase, pronunciata in modo improvviso, ha generato commenti e discussioni tra gli spettatori presenti.

Al Quirinale con Sergio Mattarella: la battuta virale di Bisio su Clerici alla presentazione ufficiale dei candidati ai David di Donatello 2026. Una battuta ironica pronunciata al Palazzo del Quirinale durante la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026 ha acceso un breve botta e risposta tra Claudio Bisio e Antonella Clerici. Il siparietto, nato in un contesto istituzionale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha rapidamente fatto il giro dei social, aggiungendo un momento di leggerezza a una giornata dedicata al cinema italiano. L’episodio si è inserito all’interno della tradizionale presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026, appuntamento che ogni anno riunisce al Palazzo del Quirinale le principali figure del cinema italiano.🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - “Davanti a Mattarella”, la battuta di Bisio su Clerici lascia tutti senza parole Notizie correlate David 2026, Bisio punge Clerici davanti a Mattarella: “Muoviamoci o s’incavola”, la replica della conduttriceSiparietto al Quirinale durante la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026: Claudio Bisio scherza sulla tabella di marcia. David di Donatello, battuta di Claudio Bisio sulla "Grazia" a Nicole Minetti davanti a Mattarella e SorrentinoIl comico Claudio Bisio ha fatto riferimento al caso della grazia a Nicole Minetti durante la presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi David... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mattarella incontra il tennis italiano: Protagonisti nel mondo. FOTO; Cortina si tinge d’oro, leggendaria Brignone davanti a Mattarella; Cobolli e Cocciaretto al Quirinale davanti a Mattarella: È un onore immenso rappresentare l'Italia; Incontro del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin. Claudio Bisio scherza sul caso Minetti davanti a Mattarella: Mi hanno detto parole da non dire, ma «La Grazia» devo citarlaSiparietto al Quirinale durante la presentazione dei David di Donatello: battute, ironia e frecciate davanti al Presidente della Repubblica ... giornalelavoce.it Bisio e la battuta su Antonella Clerici davanti a MattarellaClaudio Bisio è intervenuto al Quirinale, di fronte al capo dello Stato e sapendo della diretta ha fatto una battuta su Antonella Clerici che sarebbe arrivato successivamente con il suo programma. notizie.it La Stampa. . «Questa non è arte. È propaganda e voi ne fate parte». Alleanza tra le Pussy Riot e le Femen che a Venezia hanno guidato una protesta con una ventina di partecipanti davanti al padiglione della Russia alla Biennale. È stato un sit in, con il volto t - facebook.com facebook Biennale, Buttafuoco: "Siamo liberi e audaci". Sit in delle Pussy Riot davanti al padiglione russo x.com