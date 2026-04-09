Un neonato è stato trovato tra rifiuti e droga in un quartiere di Roma. La polizia locale ha soccorso il piccolo, che versava in condizioni critiche. La madre e il compagno sono stati arrestati e portati in commissariato. La scena si è svolta in un’area di degrado, dove il bambino è stato rinvenuto in condizioni estreme. La vicenda ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e le autorità sanitarie.

Neonato trovato in condizioni estreme: cosa è successo a Pietralata. Una scena di degrado estremo, al limite della sopravvivenza. Così è stato trovato un neonato di appena 15 giorni in un appartamento della zona Pietralata, a Roma. Il piccolo dormiva su un materasso poggiato direttamente su un pavimento sporco, completamente nudo, circondato da rifiuti, calcinacci e muffe. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia locale, intervenuti su delega della Procura per i minorenni dopo una segnalazione arrivata dall’ospedale. Un intervento che, secondo gli investigatori, è stato decisivo. L’allarme dell’ospedale e le indagini della polizia locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Neonato trovato tra rifiuti e droga a Roma: salvato dalla polizia locale, cosa è accaduto a madre e compagno

Roma, neonato in condizioni critiche tra droga e rifiuti: salvato dalla polizia localeRoma, 9 aprile 2026 – Il piccolo di soli 15 giorni è stato trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti.

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

Temi più discussi: Energia, Hormuz (forse) riapre. Ma per le imprese del Lazio sarà comunque dura; Neonato salvato tra droga e rifiuti: arrestato spacciatore; Mondiali 2026, c’è un retroscena: i calciatori dell’Italia volevano un bonus per le qualificazioni – Ecco la cifra; Roma, perseguitato perché gay: indagati collega e capo. L'uomo costretto a cambiare città.

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Come sta il neonato trovato tra droga e rifiuti: era denutrito, lasciato nudo e su un pavimento sporcoIl neonato trovato tra droga e rifiuti in un'abitazione di Pietralata a Roma era in condizioni gravi: denutrito, sottopeso ... fanpage.it

Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre, mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al person - facebook.com facebook

Portato via dall’ospedale subito dopo il parto, il neonato è stato ritrovato in un appartamento di Roma tra droga e rifiuti. Denunciata la madre e arrestato il compagno, coinvolti nel procedimento penale per il decesso di un altro bambino. @TgrRaiLazio rainews. x.com