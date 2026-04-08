Choc a Monteverde 8 cuccioli chiusi in una busta sul bus | salvati dalla polizia

Roma, 8 aprile 2026 – Una mattinata qualunque è stata interrotta da un intervento della polizia in una fermata di bus del quartiere Monteverde. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato otto cuccioli chiusi in una busta, nascosti tra i passeggeri in attesa del mezzo pubblico. I cuccioli sono stati affidati alle cure di un rifugio locale, mentre sono in corso le verifiche sulle responsabilità dell’autore del gesto.

Roma, 8 aprile 2026 – Una mattinata qualunque, scandita dal consueto ritmo del traffico cittadino e degli spostamenti connessi alle festività pasquali, si è trasformata in un intervento di salvataggio che ha avuto come protagonisti otto cuccioli di cane, strappati a condizioni di grave sofferenza grazie all’intervento della Polizia di Stato. È accaduto nel quartiere Monteverde, a bordo di un autobus fermo da alcuni minuti al capolinea. All’esterno nulla lasciava presagire quanto stava accadendo all’interno del mezzo. A far emergere la situazione è stata una passeggera, che ha notato una donna salire a bordo con un carrello della spesa dal quale, con modi bruschi, ha estratto un cucciolo di tenera età. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Torino, cuccioli salvati dalla poliziaIl personale della Polizia di Stato è intervenuto all'interno di uno stabile abbandonato del quartiere Madonna di Campagna a Torino, dove si...

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