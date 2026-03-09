8 marzo al Terminal 1 di Fiumicino il puzzle che cancella gli stereotipi sulle donne

Il 8 marzo al Terminal 1 di Fiumicino si svolge un evento che mira a sfatare gli stereotipi sulle donne attraverso un percorso visivo e interattivo. L’iniziativa, intitolata “Cambiamo le parole, per cambiare le cose”, coinvolge i visitatori con installazioni e materiali informativi. L’obiettivo è promuovere una riflessione sui pregiudizi di genere e sulla percezione delle donne nella società.

Da "isterica" a "lunatica", fino ad "arrogante", parole e pregiudizi vengono simbolicamente rimossi nel puzzle allestito da Aeroporti di Roma Il progetto, sviluppato già a partire da mercoledì 4 marzo, ha trasformato il logo di AdR in una struttura interattiva, concepita come un puzzle di grandi dimensioni (300×200 cm), posizionata nella "Piazza" del Terminal 1 Partenze di Roma Fiumicino. L'installazione evidenzia come, nel linguaggio comune, a comportamenti e qualità simili possano essere associate definizioni diverse a seconda che si parli di uomini o di donne, con un doppio standard che tende a riservare ai primi aggettivi più valorizzanti e alle seconde etichette più penalizzanti: ad esempio, un uomo può essere definito "carismatico" mentre una donna, a parità di atteggiamento, viene descritta come "manipolatrice".