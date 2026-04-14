Fiumicino Avolta inaugura AMORE Do Eat Better al Terminal 3

Il 14 aprile 2026, presso il Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, è stato inaugurato il nuovo punto vendita “AMORE Do Eat Better” gestito da Avolta. L'apertura si inserisce nel più ampio processo di rinnovo degli spazi dedicati alla ristorazione e allo shopping all’interno dello scalo. La struttura propone un'offerta di cibo e bevande con un focus sulla qualità e la sostenibilità, rivolta ai viaggiatori in transito.

Fiumicino, 14 aprile 2026 – Avolta, leader globale nel settore del travel retail e del food & beverage, attraverso Autogrill, inaugura, presso il Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, AMORE Do Eat Better, il concept proprietario Autogrill che combina il servizio di bar e snack per i passeggeri che cercano una sosta veloce con un’offerta di casual dining che include servizio al tavolo e self-ordering. Presente negli scali internazionali di Dusseldorf e Atene e sulle autostrade italiane a Montepulciano Est, Badia al Pino Ovest e Po Brennero, dopo le prime aperture in aeroporto in Italia a Bologna, Brindisi e Verona, AMORE atterra ora anche nello scalo romano, segnando un ulteriore passo nella strategia di sviluppo del concept nel canale aeroportuale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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