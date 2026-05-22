Laporta non ci sta | Florentino Perez? Vogliono creare scompiglio e attaccare il Barcellona in tutti i modi

Da calcionews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente del Barcellona ha commentato le dichiarazioni del collega del Real Madrid, accusandolo di voler creare confusione e di attaccare ripetutamente il club catalano. Le parole arrivano dopo le recenti affermazioni di Perez, che hanno suscitato reazioni nel mondo del calcio. La discussione tra i due presidenti si inserisce in un clima di tensione tra le due società, con entrambe le parti che continuano a scambiarsi accuse pubbliche. La situazione si aggiunge alle molte controversie che coinvolgono le due realtà sportive.

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Laporta risponde a Florentino Perez: « Vogliono creare scompiglio e attaccare il Barcellona in tutti i modi». Le parole. Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha replicato in modo diretto alle parole di Florentino Pérez, intervenendo dopo le accuse lanciate dal numero uno del Real Madrid. Nella conferenza straordinaria del 12 maggio, infatti, Pérez aveva attaccato frontalmente il Barça sul caso Negreira, accusando il club catalano di “pagare gli arbitri”. Una dichiarazione pesante, che ha immediatamente acceso lo scontro istituzionale tra i due club. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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