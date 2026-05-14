Dopo le dichiarazioni recenti del presidente del Real Madrid, il Barcellona ha deciso di rivolgersi agli avvocati per tutelare la propria immagine, mentre l’Atletico Madrid ha criticato aspramente le parole dell’interessato, definendole ossessive. La polemica si è accesa sui media sportivi, con le reazioni delle tre principali società di calcio spagnole che si sono scatenate a seguito delle dichiarazioni del dirigente.

Tu attacca, attacca sempre: deve essere questo il mantra a cui Florentino Perez si è affidato nella sua peculiare e incendiaria conferenza stampa di due giorni fa, in cui, oltre ad annunciare le dimissioni, ha ricordato i suoi primati e i trofei conquistati alla guida dei blancos e ha promesso giustizia sul caso Negreira (scandalo legato a presunti pagamenti del Barcellona all’ex dirigente arbitrale Negreira tra il 2001 e il 2018, per consulenze che secondo l’accusa avrebbero potuto influenzare gli arbitri, ndr). Non è mancato un riferimento all’Atlético, con il patron della Casa Blanca che si chiedeva retoricamente come mai nessuno attaccasse mai i cugini mediaticamente.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le reazioni alle parole di Florentino Perez: il Barcellona chiama gli avvocati, l’Atletico richiama all’ossessione

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