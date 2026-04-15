Barcellona Laporta non ci sta e torna a tuonare sull’arbitraggio | Presenteremo ricorso vogliamo spiegazioni! C’è una cosa che è inammissibile

Il presidente del Barcellona ha annunciato che presenterà un ricorso ufficiale riguardo alle decisioni arbitrali prese durante la partita che ha portato all'eliminazione dalla Champions League. In una dichiarazione pubblica, ha richiesto spiegazioni precise sugli episodi contestati e ha definito alcune decisioni come inaccettabili. La questione sta attirando l’attenzione dei media e alimenta il dibattito sulle responsabilità arbitrali nelle competizioni europee.

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