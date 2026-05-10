Milan-Atalanta di Serie A 0-1 | nerazzurri in vantaggio con Ederson | LIVE News
Alle ore 20:45 si gioca al 'Giuseppe Meazza' di San Siro la partita tra Milan e Atalanta, valida per la Serie A. La sfida si è conclusa con la vittoria della squadra ospite, che ha segnato un gol decisivo grazie a Ederson. La rete ha permesso all’Atalanta di portarsi avanti nel punteggio e di ottenere i tre punti in classifica.
Alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro', si disputerà Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026: ecco il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di Massimiliano Allegri verso la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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