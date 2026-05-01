Ederson Juve non è ancora detta l’ultima parola | dall’Inghilterra insistono per il mediano dell’Atalanta lo vuole quel club

Dalla stampa inglese arriva la notizia che il Manchester United e l’Atletico Madrid sono interessati al mediano dell’Atalanta. La Juventus, invece, avrebbe deciso di abbandonare la trattativa e di non concorrere più per il giocatore. La situazione resta da seguire, dato che non ci sono ancora annunci ufficiali e le trattative tra i club coinvolti continuano.

di Luca Fioretti Ederson Juve, la dirigenza si defila dalla corsa per il mediano dell’Atalanta lasciando campo libero agli assalti di United e Atletico. Calciomercato Juventus: il mercato internazionale si accende attorno al nome di Ederson. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Guardian, il Manchester United sta sondando intensamente il terreno per trovare un erede del partente Casemiro. I Red Devils han no individuato nel mediano dell’Atalanta il profilo ideale. La concorrenza per il ragazzo è spietata, visto che sulle sue tracce si muove da tempo anche l’ Atletico Madrid di Diego Simeone. In passato, anche la Juventus aveva partecipato a questa agguerrita corsa, inserendo il sudamericano tra i potenziali rinforzi estivi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juve, non è ancora detta l’ultima parola: dall’Inghilterra insistono per il mediano dell’Atalanta, lo vuole quel club Notizie correlate Ederson Juve, Spalletti lo vuole a tutti i costi: l’Atalanta ha già fatto il prezzo. Che cosa filtra in vista di giugnoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Ederson Juventus, sul mediano dell’Atalanta piomba a sorpresa una big spagnola! Cosa filtra e i possibili scenariCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juventus, Koopmeiners la chiave per rinforzare la mediana: se va via assalto a uno tra Lobotka, Kessie o Ederson; Percassi furioso dopo Atalanta-Lazio: Annullare il goal di Ederson è gravissimo, errore non giustificabile che ha condizionato la qualificazione; No a Goretzka, Ederson più lontano: Fabrizio Romano svela i motivi delle scelte dell'Inter; Dall'Inghilterra: lo United pensa a Ederson per sostituire Casemiro. Asta per EdersonAsta per Ederson: Arsenal e Manchester United sfidano l’Atalanta Si accende il mercato attorno a Éderson. Il mediano dell’Atalanta è diventato uno dei ... tuttojuve.com Hjulmand-Ederson, valutazioni alte per la Juve?Morten Hjulmand ed Ederson restano 2 candidature forti e credibili per il centrocampo della Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato dal QS, il nazionale danese ... tuttojuve.com Ederson Juve, è lui il vero obiettivo di Spalletti per i bianconeri: perché lo vuole a tutti i costi e la situazione facebook