Il 22 maggio 2026 segna un giorno speciale per l’azienda dei trasporti di Milano, che festeggia il suo 95º anniversario. In questa occasione, l’azienda riceve il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI 2026, riconoscimento di rilievo internazionale nel settore del design. La premiazione coincide con il compleanno, creando un momento di celebrazione e di riconoscimento per i 95 anni di attività. La vittoria del premio rappresenta un traguardo importante per l’azienda, che si distingue nel campo del design.

Milano, 22 maggio 2026 – È un giorno di festa doppia per Atm, l’azienda dei trasporti milanesi. Nel giorno del suo 95esimo compleanno, infatti, ad Atm viene conferito il XXIX Premio Compasso d’Oro ADI 2026, il più autorevole riconoscimento internazionale nel campo del design. Consegnato oggi all’ADI Design Museum di Milano, il premio è stato assegnato per il progetto della mostra “ATM MANIFESTO – Storie, Viaggi e Design”, che ha raccontato il ruolo d’avanguardia dell’azienda nelle trasformazioni culturali, sociali e visive della città. Un traguardo raggiunto grazie alla ricerca sul patrimonio dell’Archivio Storico Atm e che testimonia il forte legame tra l’azienda e la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Doppia festa per Atm: nel giorno del 95esimo compleanno vince il Premio Compasso d’Oro

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