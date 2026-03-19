Referendum Giustizia | dibattito tra Conte e Sangiuliano all’Università Federico II di Napoli

All'Università Federico II di Napoli si è svolto un dibattito sul Referendum per la Riforma della Giustizia, con la partecipazione di due figure pubbliche. Durante l'incontro, uno ha rappresentato una posizione, mentre l'altro ha espresso un punto di vista opposto. L'evento ha attirato un pubblico interessato alle questioni di giustizia e riforme legislative.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Mercoledì 18 marzo 2026, l’Università degli Studi di Napoli Federico II ha ospitato un acceso dibattito sul referendum relativo alla riforma della giustizia. La folla di studenti ha invaso gli spazi dell’Ateneo per assistere al confronto tra Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e ex ministro della Cultura. Date le alte aspettative, è stata messa a disposizione un’aula aggiuntiva con diretta streaming per soddisfare l’afflusso di pubblico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Referendum Giustizia: dibattito tra Conte e Sangiuliano all’Università Federico II di Napoli. Articoli correlati Referendum, Conte in arrivo a Napoli per un incontro all'università Federico II: l'annuncioGiuseppe Conte sarà a Napoli la prossima settimana per un confronto sul referendum presso l'università Federico II. Leggi anche: Referendum giustizia, è duello tra Conte e Sangiuliano per mobilitare gli indecisi Contenuti e approfondimenti su Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum sulla giustizia, voci a confronto sulla posta in gioco; Referendum Giustizia, Il Confronto tra Nordio e Grosso il 17 marzo su Sky TG24; La narrazione emotiva sul referendum non servirà a risolvere i problemi della magistratura o a limitarne gli eccessi. Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026Al referendum sulla giustizia vince il Sì o il No? Gli esperti sono divisi sul risultato. msn.com Referendum giustizia, a Faenza un confronto pubblico tra favorevoli e contrariUn’occasione di approfondimento aperta alla cittadinanza in vista del referendum sulla giustizia. L’associazione culturale Faenza 4020 promuove l’incontro ... ravennanotizie.it Il referendum sulla giustizia può accelerare il processo – in corso da decenni – con cui la Costituzione italiana, e quindi la democrazia, sono state messe in discussione. A Scanner Live, il programma di approfondimento politico di Fanpage.it, il costituzionalist - facebook.com facebook #intanto Referendum giustizia, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No: "Vi chiedo di appoggiare il Sì". x.com