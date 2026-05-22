Lanciano gli alunni dell' istituto D' Annunzio a lezione di sicurezza e legalità FOTO
A Lanciano si è svolta la terza edizione della “Giornata della legalità, della sicurezza e della solidarietà” promossa dall’istituto comprensivo D'Annunzio. L’evento ha coinvolto gli studenti in attività e incontri dedicati a temi legati alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti. Durante la giornata, sono state illustrate pratiche di sicurezza e legalità attraverso momenti di confronto e testimonianze, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su questi aspetti fondamentali della vita quotidiana.
Cittadinanza attiva e studenti protagonisti. È stato questo l'obiettivo della terza “Giornata della legalità, della sicurezza e della solidarietà” organizzata dall'istituto comprensivo D'Annunzio di Lanciano.Un modello educativo ispirato alla pedagogia Freinet e strutturato sulle aule laboratorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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