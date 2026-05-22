Lanciano gli alunni dell' istituto D' Annunzio a lezione di sicurezza e legalità FOTO

Da chietitoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lanciano si è svolta la terza edizione della “Giornata della legalità, della sicurezza e della solidarietà” promossa dall’istituto comprensivo D'Annunzio. L’evento ha coinvolto gli studenti in attività e incontri dedicati a temi legati alla cittadinanza attiva e alla tutela dei diritti. Durante la giornata, sono state illustrate pratiche di sicurezza e legalità attraverso momenti di confronto e testimonianze, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su questi aspetti fondamentali della vita quotidiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cittadinanza attiva e studenti protagonisti. È stato questo l'obiettivo della terza “Giornata della legalità, della sicurezza e della solidarietà” organizzata dall'istituto comprensivo D'Annunzio di Lanciano.Un modello educativo ispirato alla pedagogia Freinet e strutturato sulle aule laboratorio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

All'istituto D'Annunzio di Lanciano gli alunni incontrano forze dell'ordine e associazioni del territorioTorna per il terzo anno consecutivo un appuntamento centrale nel percorso educativo degli studenti dell’istituto comprensivo D'Annunzio di Lanciano.

Polizia stradale e cinofili in cattedra: 50 alunni dell’istituto “Margherita Hack” a lezione di legalitàDimostrazioni dei cani Meky, Imperator, Ax e Horo, attività sulla sicurezza stradale e visita alla Volante per le classi delle scuole primarie.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web