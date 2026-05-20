All' istituto D' Annunzio di Lanciano gli alunni incontrano forze dell' ordine e associazioni del territorio

All’istituto comprensivo D'Annunzio di Lanciano si svolge il tradizionale appuntamento con le forze dell’ordine e le associazioni del territorio. Per il terzo anno consecutivo, gli studenti partecipano a incontri organizzati all’interno del percorso scolastico, con l’obiettivo di conoscere da vicino le attività delle forze dell’ordine e delle associazioni locali. L’evento si svolge di norma durante le ore scolastiche e coinvolge diversi rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni.

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