All' istituto D' Annunzio di Lanciano gli alunni incontrano forze dell' ordine e associazioni del territorio

Da chietitoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’istituto comprensivo D'Annunzio di Lanciano si svolge il tradizionale appuntamento con le forze dell’ordine e le associazioni del territorio. Per il terzo anno consecutivo, gli studenti partecipano a incontri organizzati all’interno del percorso scolastico, con l’obiettivo di conoscere da vicino le attività delle forze dell’ordine e delle associazioni locali. L’evento si svolge di norma durante le ore scolastiche e coinvolge diversi rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni.

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Torna per il terzo anno consecutivo un appuntamento centrale nel percorso educativo degli studenti dell’istituto comprensivo D'Annunzio di Lanciano. Domani, 21 maggio 2026, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 circa, nella sede centrale di via Masciangelo a Santa Rita, si terrà la III edizione della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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