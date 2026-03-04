Giulia Stabile raccomandata Le critiche sui social poi l’intervento furioso di Madame

Giulia Stabile ha ricevuto critiche sui social dopo un’esibizione ai Brit Awards insieme a Rosalía, una delle star internazionali più note del momento. La ballerina ha partecipato al palco durante la cerimonia, suscitando reazioni contrastanti tra il pubblico online. Successivamente, Madame ha pubblicato un messaggio deciso riguardo alla vicenda, intervenendo in modo forte sui social.

Un’esibizione sul palco dei Brit Awards al fianco di una star internazionale come Rosalía rappresenta per qualsiasi ballerina un traguardo straordinario. Per Giulia Stabile, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2021, è stato molto più di un semplice ingaggio: un riconoscimento che la proietta definitivamente su una scena globale. Eppure, come spesso accade quando il successo arriva presto e con grande visibilità, non sono mancate le polemiche. Sotto un post che celebrava l’impresa, qualcuno ha insinuato che dietro quell’opportunità ci fosse una “spinta” poco limpida. “Raccomandata”, ha scritto un utente, aggiungendo: “Le raccomandazioni aprono tutte le porte”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

