Investe più volte con l' auto la zia nel parcheggio dell' ospedale e poi si scatena una rissa

Poco prima delle 14, nello spazio antistante l’ospedale di Pescara, una donna di 32 anni ha investito più volte con un’auto, una Fiat Brava, la propria zia nel parcheggio. Dopo l’incidente, si è verificata una rissa tra le persone coinvolte. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire quanto accaduto.

Caos poco prima delle ore 14 nello spazio antistante l'accettazione dell'ospedale di Pescara dove, in base alle prime informazioni, una donna di 32 anni, avrebbe investito più volte con un'automobile, una Fiat Brava, sua zia. La vittima dell'investimento ha riportato vari traumi agli arti inferiori ed è stata accompagnata nell'adiacente pronto soccorso per le cure del caso. Alla base dell'azione violenta e volontaria ci sarebbero questioni familiari. Il tutto è avvenuto davanti a numerose persone che hanno assistito al parapiglia. E proprio a cause di queste, subito dopo, si sarebbe generata una rissa tra i vari componenti della famiglia che ha scatenato il caos nella parte esterna del presidio ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Olbia, non si presenta al lavoro per ore: lo trovano morto in auto nel parcheggio dell'ospedale

Como, la prende a calci e tenta di rubarle la borsa nel parcheggio dell'ospedale. Poi aggredisce una guardia al pronto soccorso: arrestato

