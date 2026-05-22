L' Aics Forlì getta il cuore oltre l' ostacolo | nonostante il ko a Bologna è finale
Nonostante la sconfitta sul parquet avversario, l’Aics Basket Forlì ha conquistato l’accesso alla finale, sfidando le aspettative dopo il risultato di 45-38 contro la Pontevecchio al PalaPertini. La partita si è conclusa con la squadra di casa che festeggiava, ma al termine della gara gli ospiti sono usciti dal campo con la qualificazione in tasca. La sfida tra le due formazioni si è giocata sotto gli occhi di un pubblico composto e ha deciso il passaggio del turno.
Il tabellone del PalaPertini recita 45-38 in favore della Pontevecchio, ma al fischio finale è l'Aics Basket Forlì a festeggiare il traguardo più ambito. In una gara-2 di semifinale ruvida e vibrante, le ragazze di coach Montuschi fanno valere il tesoretto accumulato nel primo atto della serie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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