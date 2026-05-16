Aics Forlì cuore e carattere | Pontevecchio ko al Pala Monti in Gara 1

Nella prima partita delle semifinali del Trofeo Emilia-Romagna, l'Aics Basket Forlì ha battuto in casa il Pontevecchio con il punteggio di 55-47. La gara si è giocata al Pala Monti, con la squadra di casa che ha conquistato la vittoria, portandosi in vantaggio nella serie. Il match ha visto un equilibrio tra le due formazioni, con l'Aics Forlì che ha mantenuto il controllo negli ultimi minuti. La serie proseguirà con la seconda partita in programma sul campo degli avversari.

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