Livio Neri c’è la finale in Dr3 con l’Aics Forlì

Nella categoria Dr3, si avvicina la finale con la partecipazione di un gruppo di giocatori oltre i 50 anni, considerati veterani nel loro sport. Tra loro, ci sono alcuni che hanno competuto in numerose partite nel corso degli anni, portando esperienza e un certo spirito di competizione. La partita promette di essere un momento di confronto tra questi atleti di lunga data e la squadra avversaria, con un pubblico che attende con interesse l’evento.

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Ci sono gli ultra (ma proprio ultra) cinquantenni, i veterani che hanno consumato chissà quante retine di canestri in giro per i campi di basket un decennio dopo l’altro (togliendosi anche belle soddisfazioni) e i ragazzini che sono appena usciti dal settore giovanile e che per la prima volta disputano un campionato senior. E ora sognano di vincerlo. D’accordo, mettendosi nei panni di chi nel curriculum ha pure stagioni in serie B vissute da protagonista, arrivando anche a mettere in bacheca promozioni in A2, la posta in palio non è stellare, visto che questa sera, alla palestra di San Giorgio, la Livio Neri andrà a caccia del successo nel campionato di Divisione Regionale 3, sfidando nella gara di andata l’ Aics Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Livio Neri, c’è la finale in Dr3 con l’Aics Forlì ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Livio Neri, la stagione entra nel vivo La Cesena 2005 si arrende all’Aics ForlìContinua il tabù del Palaippo, campo di casa di una Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 si è arresa all’Aics Forlì 64-71... Livio Neri, c’è la finale in Dr3 con l’Aics ForlìCi sono gli ultra (ma proprio ultra) cinquantenni, i veterani che hanno consumato chissà quante retine di canestri in giro per i campi di basket un decennio dopo l’altro (togliendosi anche belle soddi ... ilrestodelcarlino.it Basket La ’Livio Neri’ alza il Trofeo ConiC’è stato anche lo zampino della ‘Livio Neri’ nella vittoria dell’Emilia Romagna del Trofeo Coni, conquistato in Sicilia nell’ambito di una manifestazione che si è svolta tra il 3 e il 6 ottobre. E’ ... ilrestodelcarlino.it