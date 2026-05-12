Eleganza senza tempo sul Lago di Como | ad Argegno rinasce una villa d’epoca

Sul Lago di Como, nella località di Argegno, è stata completata una ristrutturazione che ha coinvolto una villa d’epoca risalente ai primi anni del Novecento. Gli interventi, eseguiti con attenzione ai dettagli storici, hanno permesso di conservare gli elementi originari dell’edificio. La proprietà è stata restituita al suo splendore originale, mantenendo intatta l’atmosfera e il fascino dell’immobile.

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