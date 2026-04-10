Turista spagnola ferita e bloccata nel sentiero | soccorsa con l' elicottero dei finanzieri
Una turista spagnola è rimasta ferita alla caviglia mentre si trovava su un sentiero a Capri. La donna non è riuscita a proseguire a piedi ed è stata soccorsa dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. L'intervento è avvenuto con l'uso di un elicottero, che ha recuperato la turista e l'ha trasportata per le cure necessarie.
Infortunio alla caviglia per una turista spagnola rimasta bloccata a Capri in un sentiero. La donna impossibilitata a camminare è stata recuperata dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza intervenuto anche con l'ausilio di un elicottero. La turista è stata trasferita all'elisuperficie di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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