Dai campi nomadi di Torino in trasferta per rubare 14 tonnellate di rame in un’azienda di Carate | due ladri denunciati

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Carate Brianza dopo aver tentato di rubare 14 tonnellate di rame da un'azienda locale. I ladri provenivano dai campi nomadi di Torino e sono stati individuati durante le operazioni di controllo. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietà. L’indagine è ancora in corso per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili.

Carate Brianza (Monza), 10 marzo 2026 – I carabinieri della stazione di Carate Brianza, al termine di un'attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza due cittadini romeni di 27 e 53 anni, domiciliati presso insediamenti nomadi della provincia di Torino, ritenuti presunti responsabili, in concorso con un terzo soggetto già denunciato in precedenza, di un ingente furto e di un tentato furto ai danni di un'azienda del territorio operante nel settore della lavorazione dei metalli. Monza, entrano in un ex ristorante per rubare nella cucina professionale: arrestati Il blitz nel capannone . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dai campi nomadi di Torino in trasferta per rubare 14 tonnellate di rame in un’azienda di Carate: due ladri denunciati Articoli correlati Furto in azienda, rubate 14 tonnellate di rame: denunciati 3 uominiDopo lunghe indagini i carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti autori del maxi furto di 14 tonnellate di rame avvenuto a novembre in... Tentarono di rubare un condizionatore da Leroy Merlin: denunciati due nomadi torinesiLa squadra mobile di Piacenza ha denunciato due ladri che la scorsa estate avevano tentato di rubare un impianto di climatizzazione nel negozio Leroy... Contenuti e approfondimenti su Dai campi nomadi di Torino in trasferta... Temi più discussi: Omicidio stradale, la Lega chiede lo sgombero del campo nomadi di San Matteo; Dodici famiglie ostaggio del campo rom: Rifiuti e puzze, escrementi nei nostri giardini, viviamo nella paura; Sgomberato il campo nomadi di San Matteo; Incidente in autostrada, schianto tra due auto sul nodo tra la A4 e la A28: ci sono dei feriti. Traffico sull'intero tratto. Napoli-Torino, le ultime dai campi: seguite il liveSeguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Napoli-Torino, gara del 28° turno di Serie A ... msn.com Inter-Torino, le ultime dai campi: Chivu punta sulla ThuLa, dubbi di formazione per BaroniTra l’Inter e il debutto in Serie A ci sono gli ultimi due giorni di allenamento, che il gruppo nerazzurro affronterà al completo. Davide Frattesi e Carlos Augusto, infatti, da oggi torneranno a ... gazzetta.it Modà. . Magia, adrenalina.. e voi cosa vi aspettate dalla Notte dei Romantici a Torino Ci vediamo il 30 giugno all’Allianz Stadium per una notte indimenticabile insieme ticketone.it/event/moda-estate-2026-allianz-stadium-21105551 #Modà #LaNotte - facebook.com facebook Gea Garatti Ansini prima donna alla guida del Coro del Regio Torino. Succede a Ulisse Trabacchin #ANSA x.com