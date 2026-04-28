Scordia tentato furto d’auto denunciati dai Carabinieri due topi d’auto

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Scordia con l’accusa di tentato furto d’auto. La segnalazione di un cittadino ha permesso l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno individuato e fermato i sospetti. Proseguono i controlli nel territorio e nei comuni vicini per garantire maggiore sicurezza e prevenire reati contro il patrimonio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Decisiva la segnalazione di un cittadino. Proseguono i controlli dei Carabinieri nel territorio di Scordia e dei comuni limitrofi per rafforzare la sicurezza urbana e contrastare i reati contro il patrimonio. Nel corso di un’operazione condotta dai militari della Stazione di Scordia e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia, sono stati denunciati un 33enne e un 55enne originari di Francofonte, nel Siracusano. I due sono ritenuti, sulla base degli elementi raccolti e ancora da verificare nelle sedi competenti, responsabili di tentato furto aggravato, ricettazione e possesso di strumenti da scasso. Determinante si è rivelata la collaborazione di un cittadino che, grazie al proprio senso civico, ha immediatamente allertato il 112 dopo aver notato movimenti sospetti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Scordia, tentato furto d’auto, denunciati dai Carabinieri due “topi d’auto” Notizie correlate Casavatore, tentano furto d’auto: arrestati due uomini dai carabinieriFermati in via Palizzi con attrezzi da scasso e refurtiva rubata poco prima da una Fiat 500: per i due scattano i domiciliari in attesa di giudizio I... Controlli a tappeto nel fine settimana, dal tentato furto in un negozio alle auto danneggiate: 12 denunciatiFine settimana di controlli serrati da parte dei carabinieri a Rimini: 167 persone identificate e 93 veicoli fermati.