Ladri ancora in azione in centro città | scoperti dalla polizia dopo l’incursione in osteria

Nella notte tra giovedì e venerdì, una osteria nel cuore della città è stata oggetto di una recente incursione da parte di ladri. La polizia ha individuato e fermato i malviventi poco dopo l’episodio, che si aggiunge a un altro furto avvenuto nello stesso centro urbano nelle ultime settimane. Le forze dell’ordine continuano le indagini per ricostruire i dettagli e identificare eventuali complici. Non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulle modalità dell’episodio o sui danni subiti dal locale.

Bergamo. Un altro locale del centro città preso di mira dai ladri nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio. Nelle prime ore del mattino il proprietario dell’osteria “Mille Storie e Sapori” di viale Papa Giovanni ha scoperto che ignoti si erano introdotti all’interno dell’attività dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura. Durante il controllo del locale hanno trovato una donna ancora all’interno dell’esercizio. Dopo aver visionato le immagini delle telecamere gli agenti hanno accertato che era coinvolta nel tentato furto insieme a un uomo fuggito prima dell’arrivo della polizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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