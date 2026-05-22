L’addio di Cia a Carlo Petrini | Perdiamo un visionario della Terra

Cia-Agricoltori Italiani ha annunciato con tristezza la scomparsa di Carlo Petrini, fondatore di un'importante associazione dedicata alla tutela della Terra e del cibo. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale, in cui si ricorda il ruolo di Petrini come figura di riferimento nel settore agricolo e ambientale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dell’agricoltura, che ha visto in lui una voce innovativa e impegnata da molti anni.

Cia-Agricoltori Italiani esprime profondo cordoglio per la morte di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e pioniere assoluto del mondo agricolo, gastronomico e dello sviluppo delle produzioni locali e dei territori rurali, un rivoluzionario contemporaneo della cultura agroalimentare italiana che ha valorizzato ha dato la biodiversità e la sostenibilità. Un uomo intellettuale che ha attivato una nuova riflessione globale, rispetto al ruolo della centralità delle produzioni agricole. Cristiano Fini, presidente nazionale di Cia, dichiara: “Il nostro addio a un padre della terra e a un precursore di futuro. Perdiamo una figura di riferimento che ha segnato profondamente il dibattito culturale, agricolo e sociale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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