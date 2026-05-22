Addio a Carlo Petrini | scompare il visionario di Slow Food

È venuto a mancare Carlo Petrini, figura centrale nella nascita e nello sviluppo del movimento Slow Food. Fondatore dell’associazione, ha promosso iniziative volte a tutelare la biodiversità e a valorizzare le tradizioni alimentari locali. Il suo lavoro ha portato alla creazione di progetti concreti per sostenere agricoltori e produttori indipendenti. La scomparsa di Petrini rappresenta una perdita significativa per il movimento, che si troverà a dover affrontare il futuro senza la sua guida.

? Punti chiave Come cambierà il futuro della biodiversità senza la guida di Petrini?. Quali sono i pilastri concreti che sostengono il movimento Slow Food?. Perché il legame tra cibo ed ecologia sociale è così profondo?. Cosa succederà alle università gastronomiche create dal fondatore dopo la sua morte?.? In Breve Fondazione movimento Slow Food nel 1986 per la biodiversità alimentare.. Lancio progetto Terra Madre nel 2004 per connettere i coltivatori mondiali.. Creazione Università di Scienze Gastronomiche a Pollenzo per la formazione territoriale.. Cofondazione Comunità Laudato sì nel 2017 ispirata da Papa Francesco.. A Bra, nel territorio del Cuneese, è deceduto all’età di 76 anni Carlo Petrini, figura centrale che ha rivoluzionato il concetto di alimentazione globale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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